Александр Лукашенко отправился с визитом в РФ 

Перспективы сотрудничества братских стран Союзного государства предстоит обсудить руководителям Беларуси и России на побережье Черного моря, в Сочи. По информации пресс-службы Александра Лукашенко, он отправился в среду с визитом в Россию. В программе запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых главы государств «подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня».
Как сообщал «СОЮЗ», возможность встречи в Сочи лидеров двух стран обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия «в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия».