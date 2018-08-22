Лукашенко направился с визитом в Россию

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным , которые пройдут в Сочи

Отмечается, что главы государств подробно обсудят спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин его «знает как облупленного». При этом белорусский лидер отметил, что он «в Кремль отчитываться не ездит».