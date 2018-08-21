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Глава МИД Британии сказал, чего «хочет Путин»
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Глава МИД Британии сказал, чего «хочет Путин» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Новый глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что Россия пытается проверять на прочность единство западных стран.
«Он (президент России Владимир Путин — прим. ВЗГЛЯД) проверяет нас. Он просто хочет увидеть, насколько крепок и един Запад, когда он пробует разные подходы», — сказал Хант, отвечая на вопросы журналистов после выступления в Институте мира, передает «Интерфакс».
Министр отметил, что ответ Запада должен быть «крепок и един». «Если это так, тогда, я думаю, что вполне возможно иметь положительные, сердечные отношения с Россией, и в этом должна быть наша цель», — добавил он.
Ранее стало известно содержание речи главы МИД Великобритании Джереми Ханта, с которой он выступит в вашингтонском Институте мира. Сообщалось, что министр намерен заявить о необходимости диалога с Россией и усилении санкций ЕС из-за инцидента в Солсбери.
Напомним, США объявили двухэтапные санкции против России из-за «дела Скрипалей».
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