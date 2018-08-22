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Путин и Лукашенко посетят спортивное мероприятие в Сочи
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Путин и Лукашенко посетят спортивное мероприятие в Сочи 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Сочи примет белорусского лидера Александра Лукашенко, они пообщаются и посетят спортивное мероприятие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня с рабочим визитом сюда же, в Сочи, прибывает президент Белоруссии Александр Лукашенко. И президент (Путин — ред.) продолжит рабочий день контактами с главой Белоруссии. Ожидаем также, что уже поздно вечером они вместе — главы России и Белоруссии — посетят спортивное мероприятие", — сказал Песков журналистам.
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