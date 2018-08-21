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Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
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Лавров назвал причины введения санкций против России 

RT на русском 1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции введены из-за желания использовать методы нечестной конкуренции.
Об этом он сказал на пресс-конференции с сербским коллегой Ивицей Дачичем.
«Конечно же, всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания России», — заявил Лавров.
В свою очередь Дачич добавил, что Белград не будет присоединяться к санкциям против Москвы.
«Конечно, когда речь идёт о Сербии, мы со своей стороны будем также оказывать любую поддержку России и, как вы уже знаете, мы не присоединились и не присоединимся к односторонним санкциям, которые были введены против России, так называемым мерам», — сказал глава МИД Сербии.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть снятие санкций с России в случае сотрудничества Москвы с Вашингтоном по нескольким вопросам. По его словам, он готов обдумать этот вопрос, если Россия предпримет шаги для совместной работы с США по Сирии и Украине.
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