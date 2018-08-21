Кремль ответил на обвинения Microsoft

Песков прокомментировал заявление Microsoft о попытках хакеров вмешаться в выборы в США

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чём заключается влияние на выборы. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идёт речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем. Такие данные отсутствуют. Соответственно мы к таким утверждениям и относимся», — сказал Песков.

Ранее в корпорации Microsoft рассказали о попытках хакеров из России повлиять на выборы в США. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.