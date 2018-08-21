Кремль ответил на обвинения Microsoft

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Песков прокомментировал заявление Microsoft о попытках хакеров вмешаться в выборы в США 

RT на русском 37 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления компании Microsoft о якобы попытках хакеров из России повлиять на выборы в США.
«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чём заключается влияние на выборы. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идёт речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем. Такие данные отсутствуют. Соответственно мы к таким утверждениям и относимся», — сказал Песков.
Ранее в корпорации Microsoft рассказали о попытках хакеров из России повлиять на выборы в США. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.
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Комментарии2  Ещё 2 источника 
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