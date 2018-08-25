Минобороны РФ: В Сирии готовят инсценировку «применения химоружия»

Уточняется, что для инсценировки химической атаки" в провинцию Идлиб боевиками «Хайат Тахрир аш— Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ ) доставлены восемь емкостей с хлором.

Ранее сообщалось, что США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии.