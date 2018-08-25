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Минобороны РФ: В Сирии готовят инсценировку «применения химоружия»
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Минобороны РФ: В Сирии готовят инсценировку «применения химоружия» 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Минобороны России заявили о том, что террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра" готовит провокацию с якобы «применением химоружия» сирийским правительственными войсками против мирного населения Сирии.
Уточняется, что для инсценировки химической атаки" в провинцию Идлиб боевиками «Хайат Тахрир аш— Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) доставлены восемь емкостей с хлором.
Как отметил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков агентству ТАСС, готовящаяся боевиками, при содействии спецслужб Великобритании, инсценировка применения химического оружия в Сирии послужит поводом для ракетных ударов Запада и США.
Ранее сообщалось, что США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии.
4 апреля этого года ВВС США, Франции и Великобритании нанесли мощный ракетный удар по сирийским правительственным объектам в городе Дума. Президент России Владимир Путин назвал эти удары «агрессией против суверенного государства».
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