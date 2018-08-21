Армения и Китай укрепляют связи в сфере здравоохранения

Ереван , 20 августа / Синьхуа / — Армения Китай обсудили новые проекты сотрудничества в здравоохранении. Об этом говорится в сообщении Минздрава Армении о встрече министра здравоохранения страны Арсена Торосяна с послом Китая в Армении Тянь Эрлуном.

На встрече стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между двумя странами, выразив надежду на более тесные связи в будущем. А. Торосян выразил благодарность Китаю за поставку в Армению в качестве помощи 200 автомобилей скорой помощи, которые помогут заменить стареющий парк машин скорой помощи. —0—