Россия обвинила Лондон в запугивании британцев

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Посольство РФ: Лондон запугивает граждан «российской угрозой» 

Российская Газета 13 минут назад
Фото: globallookpress.com
Российское посольство в Лондоне отметило, что непрозрачным расследованием инцидентов в городах Солсбери и Эймсбери британские власти продолжают запугивают местное население и создают атмосферу, в которой удобно развивать тему "российской угрозы".
"Полиция на протяжении нескольких месяцев упорно прочесывала даже те места, где пострадавшие вряд ли могли находиться, в том числе, судя по содержанию пресс-релиза, детскую площадку в парке, — передает ТАСС заявление посольства. — При этом общественности так и не было разъяснено, что именно искали специалисты и увенчались ли их поиски успехом".
Непоследовательность в расследовании инцидента в Солсбери, как считают в посольстве, не позволяет оценить, насколько указанные меры помогают обеспечить безопасность населения и приблизиться к установлению истины о произошедшем.
Единственный итог такого "расследования", как считают в посольстве, — запугивание населения и создание атмосферы, " в которой удобно развивать тему "российской угрозы".
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