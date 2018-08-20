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Рябков заявил о росте сложностей в диалоге РФ и США по контролю над вооружениями
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Рябков заявил о росте сложностей в диалоге РФ и США по контролю над вооружениями 

Говорит Москва 1 час назад
По словам Сергея Рябкова, который дал интервью журналу «Международная жизнь», сложности в сфере контроля над вооружениями и в сфере стабильности накапливаются.
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