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Глава министерства обороны Армении примет участие в открытии форума «Армия-2018»
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Глава министерства обороны Армении примет участие в открытии форума «Армия-2018» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны Армении Давид Тоноян в понедельник отбыл в Москву для участия по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу в открытии форума «Армия-2018». Об этом сообщили в пресс-службе оборонительного ведомства страны.
"Тоноян отправился с рабочей поездкой в Москву для участия в открытии международной военно-технической выставки «Армия-2018» и конференции «Неделя национальной безопасности». Визит состоится по приглашению министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу", — говорится в заявлении пресс-службы.
В минобороны Армении сообщают, что в рамках визита в Москву также запланированы другие рабочие встречи.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В этом году на его площадке впервые пройдет «Неделя национальной безопасности».
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