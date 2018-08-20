Глава министерства обороны Армении примет участие в открытии форума «Армия-2018»

"Тоноян отправился с рабочей поездкой в Москву для участия в открытии международной военно-технической выставки «Армия-2018» и конференции «Неделя национальной безопасности». Визит состоится по приглашению министра обороны России , генерала армии Сергея Шойгу", — говорится в заявлении пресс-службы.

минобороны Армении сообщают, что в рамках визита в Москву также запланированы другие рабочие встречи.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В этом году на его площадке впервые пройдет «Неделя национальной безопасности».