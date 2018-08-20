В годовщину независимости президенты ЮО и Абхазии встретятся с Путиным, а президент Грузии — с Меркель

В ноябре прошлого года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил Владимира Путина посетить республику 26 августа 2018 года в рамках празднования 10-й годовщины независимости. Однако, как пояснил «Шторму» источник в Кремле , график президента России не позволяет принять приглашение, поэтому Путин сам пригласил в Москву Бибилова и Хаджимбу , чтобы поздравить их с 10-й годовщиной признания независимости.

24 августа в Москве президент России Владимир Путин встретится с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Последний раз в Абхазии Владимир Путин был в прошлом году в день годовщины начала войны — 8 августа, а до этого приезжал в республику в 2013 году.

Пока Путин будет поздравлять Бибилова и Хаджимбу, канцлер Германии Ангела Меркель посетит другую сторону грузино-югоосетинского конфликта. С 23 по 24 августа Меркель прибывает с официальным визитом в Тбилиси , где проведет встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили . А 25 августа Меркель посетит и Азербайджан . Данный шаг Меркель, которая всегда охотно общается с президентом России, демонстрирует, что Германия в этом вопросе остается непреклонна — поддерживать они будут агрессора.