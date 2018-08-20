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В годовщину независимости президенты ЮО и Абхазии встретятся с Путиным, а президент Грузии — с Меркель
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В годовщину независимости президенты ЮО и Абхазии встретятся с Путиным, а президент Грузии — с Меркель 

Daily Storm 1 час назад
Фото: Daily Storm
26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Как выяснил «Шторм», с 10-летием признания независимости Абхазии и ЮО президент России Владимир Путин поздравит глав двух государств в Москве, куда они прибудут с официальным визитом. В это время канцлер Германии Ангела Меркель направится с официальным визитом в Грузию.
В ноябре прошлого года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил Владимира Путина посетить республику 26 августа 2018 года в рамках празднования 10-й годовщины независимости. Однако, как пояснил «Шторму» источник в Кремле, график президента России не позволяет принять приглашение, поэтому Путин сам пригласил в Москву Бибилова и Хаджимбу, чтобы поздравить их с 10-й годовщиной признания независимости.
24 августа в Москве президент России Владимир Путин встретится с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Последний раз в Абхазии Владимир Путин был в прошлом году в день годовщины начала войны — 8 августа, а до этого приезжал в республику в 2013 году.
Пока Путин будет поздравлять Бибилова и Хаджимбу, канцлер Германии Ангела Меркель посетит другую сторону грузино-югоосетинского конфликта. С 23 по 24 августа Меркель прибывает с официальным визитом в Тбилиси, где проведет встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. А 25 августа Меркель посетит и Азербайджан. Данный шаг Меркель, которая всегда охотно общается с президентом России, демонстрирует, что Германия в этом вопросе остается непреклонна — поддерживать они будут агрессора.
8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию, жертвами внезапной агрессии грузинских войск стали не только военные ЮО, но и российские миротворцы и местное население. Руководитель СКП РФ Александр Бастрыкин назвал тогда обстрел мирных районов столицы Южной Осетии — Цхинвала — геноцидом. В это же время Грузия начала активные военные действия и против Абхазии в Кодорском ущелье. Российские миротворческие силы оказали помощь Южной Осетии и вытеснили военные силы Грузии с территории ЮО. А 26 августа Россия признала независимость этих двух территорий.
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