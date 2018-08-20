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Кадыров высказался о нападениях на полицейских в Чечне
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Кадыров высказался о нападениях на полицейских в Чечне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ситуация в Чечне, где произошла серия нападений на полицейских, стабильная. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале в понедельник, 20 августа.
«Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан», — написал Кадыров.
Он также сообщил, что поручит руководству МВД по ЧР оказать пострадавшим всю необходимую помощь и «решить вопрос их поощрения».
В понедельник утром в Грозном неизвестные напали на сотрудников полиции, в результате один страж правопорядка погиб. Также в этот день стало известно, что неизвестный совершил в самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни.
По данным источника РИА Новости, во время нападения на отдел полиции в Чечне ранили двоих полицейских и женщину из гражданских; он не уточнил, где конкретно это произошло.
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