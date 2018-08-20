Путин может посетить учения «Восток-2018» — Песков

"Я не исключаю такую возможность. Если президент примет такое решение, мы сообщим", — заявил Песков журналистам.

По поводу масштабов учений, пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что этот вопрос стоит задать не ему, а военным экспертам в министерстве обороны

Ранее сообщалось, что в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности по распоряжению Владимира Путина. По словам министра обороны РФ, подготовка связана с проведением учений "Восток-2018".