Ещё
Песков не исключил возможности присутствия Путина на учениях «Восток-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков не исключил возможности присутствия Путина на учениях «Восток-2018» 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле не исключают возможности присутствия президента Россия Владимира Путина на учениях «Восток-2018», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров «Восток-2018» по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
"Я не исключаю такую возможность. Если президент примет такое решение, мы сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент посетить военные учения «Восток-2018».
В ответ на уточняющий вопрос по поводу масштабов учений, Песков сказал: «Это я не знаю, это надо к военным экспертам обращаться в министерство обороны».
Последние новости
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина. Мнение Политолог: у США "открываются глаза" на украинские реалии Как США попытались создать аналог российской "Красухи"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поставила Порошенко на место310
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает12
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера46
Российские войска подняты по тревоге
На перевале Дятлова нашли обломок ракеты15
Видео
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
03:11
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера
Шоу-бизнес
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение