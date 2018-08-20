Песков не исключил возможности присутствия Путина на учениях «Восток-2018» 

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле не исключают возможности присутствия президента Россия Владимира Путина на учениях «Восток-2018», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров «Восток-2018» по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
"Я не исключаю такую возможность. Если президент примет такое решение, мы сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент посетить военные учения «Восток-2018».
В ответ на уточняющий вопрос по поводу масштабов учений, Песков сказал: «Это я не знаю, это надо к военным экспертам обращаться в министерство обороны».