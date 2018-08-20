Песков не исключил возможности присутствия Путина на учениях «Восток-2018»

Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров «Восток-2018» по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

"Я не исключаю такую возможность. Если президент примет такое решение, мы сообщим", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент посетить военные учения «Восток-2018».