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Лавров: в ООН запретили организациям участвовать в восстановлении Сирии
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Лавров: в ООН запретили организациям участвовать в восстановлении Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕКРЕТАРИАТ ООН ТАЙНО ЗАПРЕТИЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТВОВАТЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СИРИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ — ЛАВРОВ
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