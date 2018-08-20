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Действия войск на внезапной проверке ВС РФ оценят по трём направлениям
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Действия войск на внезапной проверке ВС РФ оценят по трём направлениям
Говорит Москва
19 минут назад
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Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил министр обороны генерал армии
Сергей Шойгу
.
Проверка Вооружённых сил
России
началась сегодня в преддверии масштабных манёвров «Восток-2018» по решению
Владимира Путина
.
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