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Действия войск на внезапной проверке ВС РФ оценят по трём направлениям
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Действия войск на внезапной проверке ВС РФ оценят по трём направлениям 

Говорит Москва 19 минут назад
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Проверка Вооружённых сил России началась сегодня в преддверии масштабных манёвров «Восток-2018» по решению Владимира Путина.
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