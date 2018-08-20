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Россия и Турция в скором времени проведут контакты по Сирии
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Россия и Турция в скором времени проведут контакты по Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия и Турция проведут в скором времени контакты по Сирии.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов также сообщил, что представители стран-гарантов перемирия в Сирии встретятся в Женеве с де Мистурой после 10 сентября.
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