Встреча «нормандской четверки» может пройти в Париже

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате" может пройти в Париже, дата саммита пока не определена. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался. Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже" — сказал он.
Ушаков отметил, что необходимо провести тщательную подготовку, чтобы встреча принесла реальный результат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что встреча "нормандской четверки" возможна после выполнения существующих договоренностей о разведении сил и средств конфликтующих сторон в Донбассе.