Ушаков: встреча «нормандской четверки» может пройти в Париже

Ушаков отметил, что необходимо провести тщательную подготовку, чтобы встреча принесла реальный результат.

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