Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королем

Сейчас глава Чечни уже прибыл в Джидду, крупнейший саудовский город в административном округе Мекка

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров намерен встретиться с королем Салманом бен Абдель Азизом аль Саудом в Саудовской Аравии . Встречу лидер региона совершит в ходе паломничества в Мекку.

Помимо короля, Кадыров собирается навестить и наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда. Сейчас глава Чечни уже прибыл в Джидду, крупнейший саудовский город в административном округе Мекка.

«Уверен, что предстоящие встречи послужат делу дальнейшего укрепления традиционных дружественных связей между КСА и Россией, а также субъектом РФ — Чеченской Республикой», — отметил Рамзан Кадыров в записи на своей странице «ВКонтакте».

Паломничество в Мекку, или хадж, является одним из пяти главных предписаний в мусульманстве, известных как «столпы ислама». В священный город Мекка ежегодно прибывает около двух миллионов паломников со всего света, в том числе из России.