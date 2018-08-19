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Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королем
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Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королем 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Сейчас глава Чечни уже прибыл в Джидду, крупнейший саудовский город в административном округе Мекка.
Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров намерен встретиться с королем Салманом бен Абдель Азизом аль Саудом в Саудовской Аравии. Встречу лидер региона совершит в ходе паломничества в Мекку.
Помимо короля, Кадыров собирается навестить и наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда. Сейчас глава Чечни уже прибыл в Джидду, крупнейший саудовский город в административном округе Мекка.
«Уверен, что предстоящие встречи послужат делу дальнейшего укрепления традиционных дружественных связей между КСА и Россией, а также субъектом РФ — Чеченской Республикой», — отметил Рамзан Кадыров в записи на своей странице «ВКонтакте».
Паломничество в Мекку, или хадж, является одним из пяти главных предписаний в мусульманстве, известных как «столпы ислама». В священный город Мекка ежегодно прибывает около двух миллионов паломников со всего света, в том числе из России.
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