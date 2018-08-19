Назван оригинальный способ остановить утечку мозгов

Жириновский нашел оригинальный способ остановить утечку мозгов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что изучение иностранных языков в школах должно быть платным, чтобы не спонсировать утечку умов из России . Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Политик отметил, что в западных странах действует отличная система переманивания специалистов из других стран. «Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия . Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу», — заявил Жириновский. По его словам, именно для облегчения «воровства умов» всему миру навязали обязательное изучение иностранных языков в учебных заведениях.

Как пояснил лидер ЛДПР, большинство образованных жителей не из англоговорящих стран к двадцати годам овладевают этим языком и готовы к эмиграции в западные страны. Таким образом, Америка и Европа остаются в плюсе, пока Россия и азиатские страны несут убытки.

«Как бороться с этой системой? Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского. Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?» — предложил решение проблемы политик.

В середине августа Жириновский заявил о регистрации новой расшифровки партии ЛДПР. Третье название партии будет звучать как Легендарная державная партия России. В настоящий момент расшифровка обозначает Либерально-демократическую партию России.