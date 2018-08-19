Главы МИД России и Ливана проведут встречу 20 августа

«На переговорах глав внешнеполитических ведомств планируется предметно обсудить актуальную международную и региональную проблематику с акцентом на развитие ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ливане, Сирии и вокруг неё», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, при обсуждении двусторонних отношений «будет сделан упор на укрепление координации позиций Москвы и Бейрута на международной арене».

Ранее в МИД России рассказали, что российские дипломаты работают над мобилизацией международных усилий для содействия возвращению сирийских беженцев.