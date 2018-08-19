Главы МИД России и Ливана проведут встречу

Глава МИД России Сергей Лавров 20 августа проведёт в Москве встречу с и.о. министра иностранных дел Ливана Джебраном Басилем, в ходе которой стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
«На переговорах глав внешнеполитических ведомств планируется предметно обсудить актуальную международную и региональную проблематику с акцентом на развитие ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ливане, Сирии и вокруг неё», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, при обсуждении двусторонних отношений «будет сделан упор на укрепление координации позиций Москвы и Бейрута на международной арене».
Ранее в МИД России рассказали, что российские дипломаты работают над мобилизацией международных усилий для содействия возвращению сирийских беженцев.