Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель стороны обсудили проект строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.
«Он (аспект о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2». — RT) затрагивался. Но в целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», — уточнил он.
В середине июля стало известно о внесении в конгресс США проекта закона о введении санкций в отношении «Северного потока — 2».
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.