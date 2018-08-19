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Песков назвал «Северный поток — 2» коммерчески выгодным
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Песков назвал «Северный поток — 2» коммерчески выгодным и конкурентным проектом 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель стороны обсудили проект строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости.
«Он (аспект о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2». — RT) затрагивался. Но в целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», — уточнил он.
В середине июля стало известно о внесении в конгресс США проекта закона о введении санкций в отношении «Северного потока — 2».
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.
RT на русском: последние новости
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