Песков назвал «Северный поток — 2» коммерчески выгодным и конкурентным проектом

«Он (аспект о возможных санкциях США по «Северному потоку — 2». — RT) затрагивался. Но в целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», — уточнил он.

В середине июля стало известно о внесении в конгресс США проекта закона о введении санкций в отношении «Северного потока — 2».