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Песков: Путин и Меркель очень подробно говорили о сирийских делах
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Песков: Путин и Меркель очень подробно говорили о сирийских делах 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
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