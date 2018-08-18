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Турция поддерживает позицию России по ПАСЕ
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Турция поддерживает позицию России по ПАСЕ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парламентарии Турции поддерживают российскую позицию по ПАСЕ, национальные делегации нельзя лишать права голоса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам визита в Анкару.
"Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции. Турецкие коллеги разделяют нашу позицию, что права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса", — сказал Володин журналистам в субботу.
Володин во главе делегации Госдумы 17-18 августа посетил с рабочим визитом Анкару. В рамках визита состоялась встреча спикера ГД с главой МИД Мевлютом Чавушоглу, также была проведена двусторонняя встреча с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.
В субботу спикер ГД также принял участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития и встретился с ее основателем — президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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