Путин заявил о необходимости сохранения иранской сделки

Путин заявил о необходимости сохранения иранской ядерной сделки

По его словам, на встрече будет обсуждаться ситуация, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.

«Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договорённость, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», — подчеркнул Путин.

При этом Меркель отметила, что Германия намерена сохранить СВПД.

Ранее в Кремле заявили, что российская сторона будет работать с партнёрами в Европе для минимизации негативных последствий решения Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки.