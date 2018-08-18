Ещё
Путин заявил о необходимости сохранения иранской сделки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин заявил о необходимости сохранения иранской ядерной сделки 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что необходимо сохранить иранскую ядерную сделку.
По его словам, на встрече будет обсуждаться ситуация, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.
«Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договорённость, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», — подчеркнул Путин.
При этом Меркель отметила, что Германия намерена сохранить СВПД.
Ранее в Кремле заявили, что российская сторона будет работать с партнёрами в Европе для минимизации негативных последствий решения Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки.
RT на русском: последние новости
Путин оценил свою поездку на свадьбу главы МИД Австрии В Кремле рассказали, что Путин подарил главе МИД Австрии на свадьбу Песков прокомментировал критику по поводу приглашения Путина в Австрию
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина захотели видеть на еще одной свадьбе390
Путин и Меркель поговорили89
Раскрыта стоимость свадебного подарка Путина71
Путин опоздал на свадьбу834
Сын экс-депутата Госдумы покончил жизнь самоубийством393
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение