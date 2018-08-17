Пашинян заявил о потенциале для развития российско-армянских отношений 

Российско-армянские отношения находятся на хорошем уровне и имеют потенциал для дальнейшего развития. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Вся проблема в том, что наши партнёры как с Запада, так и из России пока не смогли полностью оценить новую ситуацию в Армении. Говорить сейчас о плохом уровне армяно-российских отношений просто смешно», — цитирует его ТАСС.
По словам премьера, Армения не намерена менять свой внешнеполитический курс.
«Мы привержены всем нашим международным договорённостям», — отметил Пашинян.
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Путин обсудил с Пашиняном вопросы двустороннего сотрудничества.