Кандидаты Путина: генералы пошли в губернаторы

ЯНАО и Президент России Владимир Путин предложил заксобраниям Дагестана Ингушетии по три кандидата на должность главы региона. При этом в каждом случае есть явный фаворит — действующие главы регионов, однако президент по закону обязан представить не менее трех кандидатов — в случае если губернатор не избирается на прямых выборах.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение предложения по трем кандидатам на пост глав субъектов федерации для Дагестана, ЯНАО и Ингушетии.

Явным лидером гонки является Васильев, ставший временно исполняющим обязанности главы республики в октябре 2017 года и успевший провести серьезную чистку дагестанских элит. Ряд высокопоставленных деятелей Дагестана не просто покинули свои посты, а оказались фигурантами уголовных дел.

Хотя формально подобное развитие событий лежит не во власти губернатора, а правоохранительных органов , в политических кулуарах не сомневаются, что участие в этом процессе Васильева было значимо. Напомним, что он имеет звание генерал-полковника милиции и имел опыт борьбы с организованной преступностью. «Газета.Ru» писала о том, что назначение политика в Дагестан могло быть поддержано и пролоббировано представителями силовых структур.

Васильев успел отметиться и как политик. Перед тем как занять высокую должность в Дагестане, он был руководителем фракции «Единой России» Госдуме . Несмотря на его опыт работы в силовых структурах, многие журналисты отмечали интеллигентность Васильева в бытность депутатом.

Парламенту Ингушетии также помимо действующего главы Юнусбека Евкурова Путин предложил кандидатов от двух других партий — депутата заксобрания Ильяса Богатырева (КПРФ) и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева («Справедливая Россия»).

Действующий глава региона Евкуров занимает свою должность с 2008 года. До этого служил в армии, имеет звание генерал-майора, Героя России. Уже в 2009 году на него было совершено покушение, однако политик сумел оправиться, после чего отправил все правительство республики в отставку.

В марте 2016 года Евкуров оказался в центре скандала. В своем твиттере политик опубликовал ролик, где срезает помпон с шапки маленького мальчика. «В определенных вопросах я довольно консервативен», — подписал он его. Хотя, в целом, Евкуров вел себя по отношению к ребенку доброжелательно и даже обнял его после операции с головным убором, общественность восприняла его жест неоднозначно. Многие посчитали такое поведение некорректным.

Наконец, третим регионом, который получил сегодня своих кандидатов в губернаторы стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Помимо временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Артюхова Путин предложил региональному парламенту еще двух кандидатов. Один из них — депутат регионального закса от ЛДПР Александр Голубенко , второй — глава ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Столь богатый регион Артюхов возглавил всего в 30 лет. Если его утвердят в должности он будет самым молодым губернатором региона. Артюхов был заместителем предыдущего губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина . Последний покинул свой пост в связи с переходом в федеральное правительство, где занял должность министра природных ресурсов и экологии.

В ЯНАО, Дагестане и Ингушетии не проводятся прямые выборы главы региона. Согласно закону «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», регионы России имеют право избирать своих губернаторов не на всенародных выборов, а голосованием своих парламентов.

Большая часть регионов все равно предпочитает прямые выборы, но некоторые предпочли отдать эту обязанность своим депутатам. Процедура подобного избрания главы субъекта РФ подробно прописана в законе.

Она в том числе включает в себя консультации с партиями, представленными в заксобрании региона. В свою очередь, президент РФ не позднее, чем за 20 дней до дня голосования должен внести на рассмотрении парламента не менее трех кандидатур, из которых им придется выбирать. Аналогичный порядок действует для автономных округов.