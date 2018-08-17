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Пашинян: Армения и Россия готовят совместную беспрецедентную гуманитарную программу
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Пашинян: Армения и Россия готовят совместную беспрецедентную гуманитарную программу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в ходе митинга в столице заявил, что Москва и Ереван готовят совместную гуманитарную программу, которая по своей сути является беспрецедентной в жизни независимой Армении, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Вся проблема в том, что наши партнеры как из Запада, так и из России пока не смогли полностью оценить новую ситуацию в Армении. Говорить сейчас о плохом уровне армяно-российских отношений просто смешно. Я могу заявить, что сейчас Россия и Армения готовят совместную беспрецедентную программу гуманитарного характера, которая по своей сути не имеет аналога. После того, как этот документ пройдет все соответствующие инстанции, мы предоставим необходимую информацию", — сказал глава армянского кабмина.
Он добавил, что все разговоры о низком уровне армяно-российских отношений «являются ложью».
"Армяно-российские отношения находятся на хорошем уровне и имеют потенциал для дальнейшего развития", — отметил Пашинян. Он подчеркнул, что «Армения не станет менять свой внешнеполитический курс».
"Мы привержены всем нашим международным договоренностям", — добавил политик.
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