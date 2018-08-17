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В Госдепе рассказали о продолжении диалога с Россией по Сирии
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В Госдепе рассказали о продолжении диалога с Россией по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. США и РФ продолжают общение по политической и военной ситуации в Сирии, заявил журналистам и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.
"У правительства и военных США есть сеть детальных контактов на высоком уровне с российскими коллегами и на политическом уровне — Кремль и министерство иностранных дел, и на военном уровне, и на уровне главы Объединенного комитета начальников штабов генерала (Джозефа) Данфорда и его российского коллеги генерала (Валерия) Герасимова", — сказал Саттерфилд.
"Контекст дискуссий простирается от обсуждения политической ситуации и необходимости мобилизовать политический трек Женевы до вопросов об избежании конфликтов и военных действиях в едином и тесном военном пространстве, особенно в долине реки Евфрат и на северо-востоке. Все эти вопросы составляют содержание наших контактов", — добавил представитель госдепа.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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