Раскрыт оригинальный подарок Путина на свадьбу

Подарком президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль станет выступление казачьего ансамбля.
В Австрию вместе с Путиным приедут 10 членов Ансамбля донских казаков, которые исполнят несколько песен для молодоженов, — это и станет подарком, передает РИА «Новости» со ссылкой на австрийское издание Kurier.
Ранее Kurier раскрыла подробности торжества.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что свадьба австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль не предполагает протокола.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что поездка Владимира Путина на свадьбу в Австрию будет иметь беспрецедентный характер, и станет очень символичной.