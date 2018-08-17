Ещё
Раскрыт оригинальный подарок Путина на свадьбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стал известен подарок Путина на свадьбу главы МИД Австрии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Подарком президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль станет выступление казачьего ансамбля.
В Австрию вместе с Путиным приедут 10 членов Ансамбля донских казаков, которые исполнят несколько песен для молодоженов, — это и станет подарком, передает РИА «Новости» со ссылкой на австрийское издание Kurier.
Ранее Kurier раскрыла подробности торжества.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что свадьба австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль не предполагает протокола.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что поездка Владимира Путина на свадьбу в Австрию будет иметь беспрецедентный характер, и станет очень символичной.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Германии призвали изменить политику в отношении России Меркель высказалась о предстоящей встрече с Путиным Захарова отказала США в роли супермена
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой21
Раскрыто местонахождение супероружия России80
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев18
РФ решила повторить опыт Китая с детьми27
Сразу девять самолетов совершили экстренную посадку2
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение