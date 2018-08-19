Всем труба: Путин и Меркель давят на газ

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, говоря на встрече о возможных санкциях из-за газопровода «Северный поток — 2», согласились, что проект коммерчески выгоден. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что во время переговоров Путина и Меркель «не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей, тем более, трудно сказать какие это могут быть договоренности», касающиеся реагирования на американские санкции, передаёт ТАСС.
«В целом стороны обменялись пониманием того, что проект (газопровода «Северный поток — 2», — News.ru) должен быть завершён», — отметил Песков.
Также он сообщил, что Путин и Меркель «говорили в целом о международных торгово-экономических отношениях».
«Высказывалась обоюдная обеспокоенность непредсказуемостью решений, особенно в тарифной области, принимаемых некоторыми государствами», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что стороны говорили об имеющихся опасениях, согласно которым «подобные решения могут иметь в конечном итоге весьма негативные последствия в целом для системы международных торгово-экономических отношений».
Как сообщал ранее News.ru, перд встречей президент России и канцлер Германии объявили о намерении обмениваться информацией об энергетической политике. Речь идёт, прежде всего, о спорном трубопроводе «Северный поток — 2», который с конца 2019 года будет транспортировать газ из России в Германию. Накануне стало известно, что США готовятся ввести санкции против компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2». Их могут применить в течение нескольких недель.