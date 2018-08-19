Всем труба: Путин и Меркель давят на газ

Путин и Меркель сочли выгодным «Северный поток — 2»

«В целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что во время переговоров Путина и Меркель «не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей, тем более, трудно сказать какие это могут быть договоренности», касающиеся реагирования на американские санкции, передаёт ТАСС

«В целом стороны обменялись пониманием того, что проект (газопровода «Северный поток — 2», — News.ru) должен быть завершён», — отметил Песков.

Также он сообщил, что Путин и Меркель «говорили в целом о международных торгово-экономических отношениях».

«Высказывалась обоюдная обеспокоенность непредсказуемостью решений, особенно в тарифной области, принимаемых некоторыми государствами», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства сообщил, что стороны говорили об имеющихся опасениях, согласно которым «подобные решения могут иметь в конечном итоге весьма негативные последствия в целом для системы международных торгово-экономических отношений».