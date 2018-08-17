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Шойгу обсудил с главой минобороны Турции тему безопасности в Сирии
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Шойгу обсудил с главой минобороны Турции тему безопасности в Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили на переговорах в Москве в пятницу актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество.
"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе переговоров «были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции».
"Встреча прошла в конструктивном ключе", — заявили в Министерстве обороны России.
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