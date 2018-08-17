Шойгу обсудил с главой минобороны Турции тему безопасности в Сирии

"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе переговоров «были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции».

"Встреча прошла в конструктивном ключе", — заявили в Министерстве обороны России.