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«На разведку» в Крым приехали норвежцы
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В Крым «на разведку» приехала норвежская делегация 

РИА Новости 2 часа назад
Норвежская делегация прибыла в Крым с деловым визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Возглавляет делегацию глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер.
"Норвежская делегация приехала в Крым с деловым визитом. Мы проведем с ними рабочую встречу, на которой, в том числе, будет представитель нашего МИДа. Будем обговаривать приезд крупной норвежской делегации в октябре этого года, примерную программу и их ожидания от октябрьского визита", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, норвежская делегация намерена также посетить байк-шоу в Севастополе.
"Норвежцы сформулировали четкие вопросы по развитию бизнеса в Крыму. Это, скорее всего, будут небольшие пилотные проекты. И если они будут реализованы успешно, то за ними пойдут куда более серьезные инвестиции", — подчеркнул Гемпель.
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