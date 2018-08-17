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В Германии призвали изменить политику в отношении России
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В Германии призвали изменить политику в отношении России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Берлин должен изменить политику в отношении России и обсудить возможность продолжения сотрудничества в формате «восьмерки» (G8), заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер.
«СвДП хочет другой политики в отношении России. Россия должна вернуться в состав G8. Москва вновь может стать и политическим партнером, если Кремль изменит свою политику», — передает ТАСС со ссылкой на «Пассауэр нойе прессе» слова Линднера.
При этом он подчеркнул, что не видит повода для отмены антироссийских санкций и не видит альтернативы «трансатлантической дружбе».
Напомним, 13 августа официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в субботу, 18 августа, в правительственной резиденции Мезеберг в ФРГ.
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