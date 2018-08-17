В Германии призвали изменить политику в отношении России

Берлин должен изменить политику в отношении России и обсудить возможность продолжения сотрудничества в формате «восьмерки» (G8), заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер

«СвДП хочет другой политики в отношении России. Россия должна вернуться в состав G8. Москва вновь может стать и политическим партнером, если Кремль изменит свою политику», — передает ТАСС со ссылкой на «Пассауэр нойе прессе» слова Линднера.

При этом он подчеркнул, что не видит повода для отмены антироссийских санкций и не видит альтернативы «трансатлантической дружбе».