На востоке Украине «нашли» следы российской армии

Украина представит факты появления в Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые ранее зафиксировала ОБСЕ . Об этом говорится в заявлении украинского МИД

По информации ведомства, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе четыре системы РЭБ, которые находятся на вооружении российской армии. В МИД посчитали это свидетельством о том, что Москва «прибегает к эскалации».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских Вооруженных сил.