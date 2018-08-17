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На востоке Украине «нашли» следы российской армии
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На востоке Украине «нашли» следы российской армии 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Украина представит факты появления в Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые ранее зафиксировала ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
По информации ведомства, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе четыре системы РЭБ, которые находятся на вооружении российской армии. В МИД посчитали это свидетельством о том, что Москва «прибегает к эскалации».
Ранее 16 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что Украина готова отразить «полномасштабную агрессию» со стороны России. По его словам, решение вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях страны находится в политической плоскости.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле отрицают наличие на востоке Украины регулярных подразделений российских Вооруженных сил.
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