Как Путин шутит над подчиненными

Как Путин шутит над подчинёнными

Министр культуры Владимир Мединский

Весной 2017 года министр культуры поделился с российским лидером своим видением того, какими должны быть сельские дома культуры.

«Нам показалось, что очень важно, чтобы ДК на большом селе представлял из себя место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьёй. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись», — рассказал Мединский.

Владимир Путин искренне удивился последней фразе министра и спросил:

«Вместе интереснее, но почему только с мужчинами?».

После чего президент с улыбкой обратился к Дмитрию Медведеву : «Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу!».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В марте 2018 года Путин дал интервью американскому телеканалу NBC , в котором заявил, что не отслеживает каждое высказывание сотрудников своей администрации и правительства страны. При этом не забыл отдельно упомянуть своего пресс-секретаря.

«Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?».

Вице-премьер Виталий Мутко

Над экс-министром спорта Путин пошутил во время последней прямой линии. Президент отметил, что Мутко сделал немало для российского спорта, но не удержался от упоминания о своеобразной манере общения чиновника на английском языке.

«В отношении него много всяких разговоров, я отдаю себе в этом отчёт. Хочу обратить внимание, что, несмотря на то, что его английский нуждается в совершенствовании, за годы его работы немало сделано в этой сфере спорта».

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Осенью 2017 года Путин и Лавров вместе ожидали встречу с премьер-министром Таиланда . На столе рядом с президентом лежали оставленные кем-то документы, их решил проверить глава МИД . И это стало поводом для шутки со стороны Путина:

«Непонятно, вы где работаете, в МИД или разведке. Какую службу возглавляете?».

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов

Год назад президент вместе с российскими чиновниками посетил авиасалон МАКС в Жуковском . Там Путин традиционно покупает мороженое российских производителей. Глава государства выбрал себе стаканчик пломбира и отдал продавщице тысячу рублей, после чего решил угостить сопровождавших его чиновников. После президента в очередь за мороженым встал Сергей Чемезов, который протянул продавцу пятитысячную купюру. Это заметил Путин: