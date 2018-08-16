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Путин обсудил с Пашиняном двусторонние темы РФ и Армении
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Путин обсудил с Пашиняном двусторонние темы РФ и Армении 

ТАСС 1 час назад
Путин обсудил по телефону с Пашиняном двусторонние темы РФ и Армении и некоторые вопросы взаимодействия в ОДКБ — Кремль.
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