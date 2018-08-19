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Кремль отреагировал на идею изъятия сверходохов
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В Кремле ответили на вопрос о совещании у Путина по теме изъятия сверхдоходов 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии президента России Владимира Путина в обсуждении идеи помощника главы государства Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у добывающих компаний.
Пресс-секретарь главы государства сообщил, что график президента не предполагает проведения совещания по идее Белоусова, передает ТАСС.
Песков отметил, что президент не может проводить совещания по всем вопросам, которые находятся в проработке правительства.
В Кремле подчеркнули, что позиция главы государства будет сформулирована после того, как вопрос будет проработан на экспертном уровне.
Напомним, помощник главы государства Андрей Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей сверхдоходов. Президент Владимир Путин поручил правительству проработать эту идею.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что такое «сверхдоходы», отмечая, что эта инициатива является шансом на восстановление справедливости, который дали олигархам.
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