В Германии признали Крым российским

Телеканал 3Sat показал в эфире карту России , на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и вся территория страны. Как пишет Утро.ру , кадры с российским полуостровом попали в документальный фильм «Sibirien total». Источник отмечает, что его премьера ленты состоялась накануне на одном из крупнейших немецкоязычных телеканалов Евросоюза

Авторами картины являются кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен. В анонсе ленты указывалось, что журналисты представят свое «увлекательное, изнурительное путешествие по абсолютной пустыне».

eadaily

Между тем, российские пользователи не смогут увидеть фильм, поскольку правообладатель ограничил его просмотр.