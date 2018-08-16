Ещё
В Германии признали Крым российским
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии признали Крым российским 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Телеканал 3Sat показал в эфире карту России, на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и вся территория страны. Как пишет Утро.ру, кадры с российским полуостровом попали в документальный фильм «Sibirien total». Источник отмечает, что его премьера ленты состоялась накануне на одном из крупнейших немецкоязычных телеканалов Евросоюза.
Авторами картины являются кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен. В анонсе ленты указывалось, что журналисты представят свое «увлекательное, изнурительное путешествие по абсолютной пустыне».
eadaily
Между тем, российские пользователи не смогут увидеть фильм, поскольку правообладатель ограничил его просмотр.
Добавим, ранее стало известно, что власти готовы потратить более 6 миллионов рублей на 30-секундный ролик о Крыме. Такая заявка министерства курортов и туризма республики появилась на портале госзакупок. В техзадании поясняется, что видеоролик должен привлечь внимание путешественников к полуострову, стимулировать спрос на туристические услуги и сформировать позитивный имидж региона, подчеркивает Ura.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Киев попросит НАТО конвоировать свои суда в Азовском море Путин собирается на свадьбу министра иностранных дел Австрии Захарова: США не справились с ролью супермена
Комментарии173  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич с оружием устроил кровавую бойню151
Раскрыт большой обман «Дома-2»26
Появились фото побоев сестер Хачатурян70
На Украине решили разорить Россию и лишить ее имени92
Кустурица показал пример Вайкуле13
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение