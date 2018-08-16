Меркель подождет: Путин едет на свадьбу 

Президент России Владимир Путин лично поздравит с бракосочетанием министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Свадьбу российский лидер посетит по ее личному приглашению. В Австрии уже готовятся к встрече с главой РФ, который окажется здесь с неофициальным визитом.
Президент России Владимир Путин посетит в ближайшую субботу, 18 августа, свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он побывает на торжестве по дороге в Берлин, где запланированы переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал Дмитрий Песков.
Визит на свадьбу российского президента подтвердил и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Как пояснил помощник президента Юрий Ушаков, Карин Кнайсль пригласила российского президента на грядущую свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. В связи с поездкой в Берлин у Владимира Путина появилась такая возможность.
Тот факт, что российский лидер посетит свадьбу главы иностранного ведомства — это редчайший случай в мировой практике. Как правило, политики не приглашают друг друга на частные мероприятия.
В субботу, 18 августа, 53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Свадьба пройдет в регионе Южная Штирия.
Как сообщает издание Die Presse, первоначально планировалось, что церемония бракосочетания пройдет в замке Гамлиц в Штирии, однако в ходе подготовки к торжеству выяснилось, что это место уже забронировала для свадьбы другая пара. После этого Кнейсль объявила, что они с женихом найдут другое место.
«К счастью, в Штирии много атмосферных мест, чтобы отпраздновать лучший день в жизни», — сказала глава МИД Австрии журналистам в начале августа.
В результате свадьбу будут праздновать на одной из виноделен этого региона.
Австрийское издание Kronen Zeitung отмечает, что в связи с визитом на свадьбу Владимира Путина в Австрии будут приняты повышенные меры безопасности — для охраны мероприятия будет задействовано элитное спецподразделение «Кобра».
«К ним [мерам безопасности] относятся, конечно, снайперы в виноградниках и эскорт из аэропорта Грац-Талерхоф», — сказал эксперт по безопасности, к которому обратилось издание.
В апреле министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила Москву в сопровождении специального представителя российского отдела МИДа Австрии Маргот Клестиль-Леффлер.
Надо сказать, что, как сообщают австрийские СМИ, Владимир Путин был очень дружен с покойным мужем Маргот Клестиль-Леффлер Томасом Клестилем, президентом Австрии с 1992 по 2004 год, скончавшимся в 2004-м за два дня до окончания президентского срока. Австрийское издание Kurier даже отмечало, что в феврале 2004 года Путин подарил своему австрийскому коллеге двух щенков своей любимой собаки, лабрадора Конни.
Карин Кнайсль заняла пост министра иностранных дел Австрии в декабре 2017 года.
Уроженка Вены, Кнайсль провела часть своего детства в Иордании, в Аммане, где ее отец служил личным пилотом короля Хуссейна, а мать работала стюардессой.
Она изучала в Венском университете языки стран Ближнего Востока, затем продолжила обучение в Еврейском университете в Иерусалиме и в Университете Иордании.
В 1989—1999 годах Карин Кнайсль работала в Министерстве иностранных дел Австрии, затем занялась исследовательской работой, будучи экспертом по Ближнему Востоку. Несмотря на то что Карин Кнайсль не входит ни в какую партию, 18 декабря 2017 года она заняла кресло министра иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца по квоте Австрийской партии свободы.
Автрийская Штирия, родина жениха Карин Кнайсль Вольфганга Мейлингера, где пройдет свадьба, знаменита своими винодельнями. Расположен регион на самой границе со Словенией. Штирия изрезана мягкими горными хребтами — на здешних холмах и произрастает виноград, из которого делают вина сортов Совиньон Блан, Риванер, Вельшрислинг, Шойребе, Гельбер Мускателлер, Пино Блан, Пино Гри, Совиньон Блан, Шардонне, Цвайгельт, а главное — Блауер Вильдбахер, который производят в Западной Штирии с XVI века.