Меркель подождет: Путин едет на свадьбу

Президент России Владимир Путин лично поздравит с бракосочетанием министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль . Свадьбу российский лидер посетит по ее личному приглашению. В Австрии уже готовятся к встрече с главой РФ, который окажется здесь с неофициальным визитом.

Ангелой Меркель. Президент России Владимир Путин посетит в ближайшую субботу, 18 августа, свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , он побывает на торжестве по дороге в Берлин, где запланированы переговоры Путина с канцлером Германии

«Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал Дмитрий Песков.

Визит на свадьбу российского президента подтвердил и канцлер Австрии Себастьян Курц

Как пояснил помощник президента Юрий Ушаков , Карин Кнайсль пригласила российского президента на грядущую свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. В связи с поездкой в Берлин у Владимира Путина появилась такая возможность.

Тот факт, что российский лидер посетит свадьбу главы иностранного ведомства — это редчайший случай в мировой практике. Как правило, политики не приглашают друг друга на частные мероприятия.

В субботу, 18 августа, 53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Свадьба пройдет в регионе Южная Штирия.

Как сообщает издание Die Presse, первоначально планировалось, что церемония бракосочетания пройдет в замке Гамлиц в Штирии, однако в ходе подготовки к торжеству выяснилось, что это место уже забронировала для свадьбы другая пара. После этого Кнейсль объявила, что они с женихом найдут другое место.

«К счастью, в Штирии много атмосферных мест, чтобы отпраздновать лучший день в жизни», — сказала глава МИД Австрии журналистам в начале августа.

В результате свадьбу будут праздновать на одной из виноделен этого региона.

Австрийское издание Kronen Zeitung отмечает, что в связи с визитом на свадьбу Владимира Путина в Австрии будут приняты повышенные меры безопасности — для охраны мероприятия будет задействовано элитное спецподразделение «Кобра».

«К ним [мерам безопасности] относятся, конечно, снайперы в виноградниках и эскорт из аэропорта Грац-Талерхоф», — сказал эксперт по безопасности, к которому обратилось издание.

В апреле министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетила Москву в сопровождении специального представителя российского отдела МИДа Австрии Маргот Клестиль-Леффлер.

Надо сказать, что, как сообщают австрийские СМИ, Владимир Путин был очень дружен с покойным мужем Маргот Клестиль-Леффлер Томасом Клестилем, президентом Австрии с 1992 по 2004 год, скончавшимся в 2004-м за два дня до окончания президентского срока. Австрийское издание Kurier даже отмечало, что в феврале 2004 года Путин подарил своему австрийскому коллеге двух щенков своей любимой собаки, лабрадора Конни.

Карин Кнайсль заняла пост министра иностранных дел Австрии в декабре 2017 года.

Уроженка Вены, Кнайсль провела часть своего детства в Иордании , в Аммане , где ее отец служил личным пилотом короля Хуссейна, а мать работала стюардессой.

Она изучала в Венском университете языки стран Ближнего Востока, затем продолжила обучение в Еврейском университете в Иерусалиме и в Университете Иордании.

В 1989—1999 годах Карин Кнайсль работала в Министерстве иностранных дел Австрии, затем занялась исследовательской работой, будучи экспертом по Ближнему Востоку. Несмотря на то что Карин Кнайсль не входит ни в какую партию, 18 декабря 2017 года она заняла кресло министра иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца по квоте Австрийской партии свободы.