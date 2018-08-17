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Главы военных ведомств России и Турции обсудили региональную безопасность и ситуацию в Сирии
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Главы военных ведомств России и Турции обсудили региональную безопасность и ситуацию в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание в ходе переговоров в Москве генерал армии Сергей Шойгу и Хулуси Акар уделили вопросам скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе возвращению беженцев.
Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили на переговорах в Москве актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество.
Особое внимание было уделено вопросам скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе возвращению беженцев.
Кроме того, в ходе переговоров были затронуты вопросы двустороннего взаимодействия военных ведомств России и Турции.
Встреча прошла в конструктивном ключе.
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