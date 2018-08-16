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Анонсировано открытие визового центра РФ в Тбилиси
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Анонсировано открытие визового центра России в Тбилиси 

News.ru 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Российский визовый центр появится в Тбилиси 17 августа. Целью открытия центра является повышение качества обслуживания граждан Грузии и других стран, а также лиц без гражданства, обращающихся для въезда в Россию за визами.
Открытие российского центра позволит ускорить и упростить процедуру оформления виз заявителям, которым будут доступны 16 приемных окон, сообщается на сайте секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
Российский визовый центр получит полномочия принимать, обрабатывать и передавать в секцию интересов для рассмотрения документы на выдачу всех категорий виз от физлиц и организаций, а также выдавать паспорта с готовыми визами и оказывать другие услуги.
В конце июля сенаторы Константин Косачёв и Олег Морозов отозвали из Госдумы законопроект об аккредитации визовых центров в России. В Российском союзе туриндустрии заявляли, что эта инициатива может привестик закрытию всех визовых центров на территории страны.
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