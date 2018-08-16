Анонсировано открытие визового центра РФ в Тбилиси

Анонсировано открытие визового центра России в Тбилиси

Российский визовый центр появится в Тбилиси 17 августа. Целью открытия центра является повышение качества обслуживания граждан Грузии и других стран, а также лиц без гражданства, обращающихся для въезда в Россию за визами.

Открытие российского центра позволит ускорить и упростить процедуру оформления виз заявителям, которым будут доступны 16 приемных окон, сообщается на сайте секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

Российский визовый центр получит полномочия принимать, обрабатывать и передавать в секцию интересов для рассмотрения документы на выдачу всех категорий виз от физлиц и организаций, а также выдавать паспорта с готовыми визами и оказывать другие услуги.