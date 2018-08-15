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В Латвии заявили, что Россия становится более напористой и агрессивной
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В Латвии заявили, что Россия становится более напористой и агрессивной 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Внешняя политика России стала в последние годы «более напористой и агрессивной». Об этом в среду заявил в интервью Четвертому радиоканалу Би-би-си министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, который встретился с главой британского МИД Джереми Хантом, находящимся в Риге с официальным визитом.
"Я думаю, что в последние годы мы видели, что Россия становится все более напористой и более агрессивной. И это касается не только Украины, Молдовы или Грузии", — заметил он. По словам Ринкевичса, «вмешательство» Москвы в дела других стран, в том числе в выборы в США, а также инцидент с отравлением в английском городе Солсбери демонстрируют, что Западу «необходимо отнестись к так называемой гибридной войне со всей серьезностью». Он добавил, что полагает, что прямой военной угрозы странам Балтии нет, однако в вопросах обороны им надлежит демонстрировать больше проворности и быть более подготовленными.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. Американский президент Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов за океаном.
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