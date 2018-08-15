РФ добилась улучшения содержания Бутиной в США

Российские дипломаты добились улучшения содержания Бутиной в США

"Российские дипломаты в Вашингтоне добились некоторого улучшения условий ее содержания. Так, ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание. Вместе с тем, несмотря на многократные обращения, применяемый к ней режим остается тяжелым, в результате у Марии Бутиной ухудшилось здоровье", — заявила она.

Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США , а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.

Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.