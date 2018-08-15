Ещё
РФ добилась улучшения содержания Бутиной в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в московском метро попало на видео
ЧП в московском метро попало на видео

Российские дипломаты добились улучшения содержания Бутиной в США 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butinа
Российские дипломаты добились улучшения тюремного содержания в США россиянки Марии Бутиной, но применяемый к ней режим остается тяжелым, и у нее есть проблемы со здоровьем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские дипломаты в Вашингтоне добились некоторого улучшения условий ее содержания. Так, ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание. Вместе с тем, несмотря на многократные обращения, применяемый к ней режим остается тяжелым, в результате у Марии Бутиной ухудшилось здоровье", — заявила она.
Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.
Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.
Последние новости
США опоздали "отключать Россию". Мнение Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Куда отскочит рубль после обвала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До конца света остались сутки181
У Крымского моста появилась новая проблема219
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения60
Названа причина смерти Успенского19
Мария Шукшина чудом избежала смерти9
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
02:44
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
01:31
Захарова констатировала провал США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение