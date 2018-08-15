Захарова констатировала провал США

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США не справились с ролью супермена, заявила Захарова 

РИА Новости 54 минуты назад
США, заявив некогда о своей исключительности, не справились с ролью супермена, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Была придумана концепция исключительности США… Но если бы США могли приносить стабильность, регулировать стабильность, то многие приняли бы эту концепцию. С ролью супермена США не справились. Стало больше конфликтов, они стали более глобальными. США не смогли реализовать те задачи, стоящие перед державой, которая заявляет о своей особой роли", — сказала Захарова, выступая на встрече с участниками международного образовательного форума "БалтАртек".
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