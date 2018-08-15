Совет ОДКБ рассмотрел повестки дня сессии Совета коллективной безопасности

Проведение военных учений коллективных сил ОДКБ и проект бюджета организации на 2019 год обсуждены на заседании ее Постоянного совета. Документы уже направлены на государственное согласование в страны этой международной региональной структуры. Об сообщили в пресс-службе ОДКБ, где сообщили, что совет организации рассмотрел проекты повесток дня предстоящих заседаний Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации.

"Постоянный совет рассмотрел проекты повесток дня совместного заседания советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности, сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которые пройдут в ноябре в Астане . Принято решение продолжить обсуждение документов на очередном заседании Постоянного совета ОДКБ", — отметил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов

Предметом обсуждения на совете стал и проект протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года, которые были предложены армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в Конституцию Армении

Секретариатом ОДКБ отработан и проект протокола, который предусматривает внесение изменений в ряд статей основополагающих документов Организации, добавил Зайнетдинов и пояснил, что «Постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование».

"Были рассмотрены проекты, подготовленные кыргызстанской и российской сторонами, заявлений СМИД и КССБ, касающихся противодействия незаконной миграции и усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, — добавил пресс-секретарь.