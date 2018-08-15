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В РФ появятся 14 новых воинских захоронений
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Правительство предложило создать 14 новых воинских захоронений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено поисковым объединением "Дон"
Правительство России предложило создать на территории страны до 2024 года 14 новых воинских захоронений для погребения останков, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду.
"Создать 14 новых воинских захоронений и удовлетворить потребность в воинских захоронениях для погребения найденных останков, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Также предлагается нанести на существующие и планируемые к установке мемориальные сооружения воинских захоронений имена воинов по месту их захоронения, тем самым увековечив их память. Нанести имена погибших при защите отечества воинов предлагается на 222589 мемориалов.
Согласно тексту проекта, ремонту и благоустройству подлежат 10002 военно-мемориальных объекта, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Прогнозируемый объем финансирования программы составит 4200 миллиона рублей.
"Реализация мероприятий программы позволит к концу 2024 года значительно улучшить состояние воинских захоронений, расположенных на территории Российской Федерации, укрепить статус воинских захоронений, обеспечить сохранение органами местного самоуправления восстановленных военно-мемориальных объектов в хорошем состоянии на протяжении длительного времени", — добавляется в пояснительной записке к постановлению.
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