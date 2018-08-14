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У США не получится придраться к новым российским вооружениям — эксперт
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У США не получится придраться к новым российским вооружениям — эксперт 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Новые российские разработки в сфере вооружений не нарушают международные соглашения и у США не получится придраться к ним, полагает военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
Руководство России действует очень скрупулезно с юридической точки зрения, особенно если речь идет о договорах такого уровня, которые ограничивают стратегические вооружения. Об этом сказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
При этом эксперт отметил, что в случае с российскими вооружениями у США пропало знаменитое американское правило о главенстве закона.
«Мы видим это и по международным отношениям, и по тому, как США разрывают договора. Недавний пример, который касается России — споры по открытому небу», — сказал эксперт.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые российские вооружения полностью соответствуют букве и духу международных соглашений.
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