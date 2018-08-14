У США не получится придраться к новым российским вооружениям — эксперт

Новые российские разработки в сфере вооружений не нарушают международные соглашения и у США не получится придраться к ним, полагает военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Руководство России действует очень скрупулезно с юридической точки зрения, особенно если речь идет о договорах такого уровня, которые ограничивают стратегические вооружения. Об этом сказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

При этом эксперт отметил, что в случае с российскими вооружениями у США пропало знаменитое американское правило о главенстве закона.

«Мы видим это и по международным отношениям, и по тому, как США разрывают договора. Недавний пример, который касается России — споры по открытому небу», — сказал эксперт.