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В США задумали ужесточить антироссийские санкции
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В США задумали ужесточить антироссийские санкции 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Brian Snyder / Reuters
На сайте Конгресса США появился текст законопроекта S.3336 о резком ужесточении американских санкций в отношении России, внесенный группой сенаторов 1 августа. Он называется «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию».
Законопроект усиливает ограничительные меры в отношении Москвы. В частности, он предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и предприятий. Помимо этого, речь идет о «запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в России», отмечает ТАСС.
Документ составил сенатор-демократ Роберт Менендес, соавторами выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн.
Вечером 8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан».
Первый блок (с 22 августа) предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторая часть санкций вводится с отсрочкой на три месяца и, в нем речь идет о понижении уровня дипломатических отношений, отзыве разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полном прекращении товарооборота между странами.
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